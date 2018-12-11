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3 yaşındaki Atakan'dan geriye ayakkabıları kaldı

Yozgat’ta tek katlı ahşap evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu’dan kapının önünde duran ayakkabıları kaldı.

Yozgat'ta tek katlı ahşap evde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 yaşındaki Atakan Uslu'dan kapının önünde duran ayakkabıları kaldı.


Dün akşam saatlerinde iddiaya göre, anne Bediha Uslu diğer çocuğunu okuldan almak üzere Atakan'ı evde yalnız bırakarak evden ayrıldı. Bu sırada evde çıkan yangında minik Atakan dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Yangın sonrası harabeye dönen evde Atakan'dan geriye ise kapının önündeki ayakkabıları kaldı. Yozgat Adli Tıp Kurumu Şubesi'nde otopsisi yapılan Atakan'ın cenazesi Yozgat merkeze bağlı Yenice köyüne getirildi. Köyde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Atakan'ın cenazesi gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.


Cenazeye küçük çocuğun ailesi ile vatandaşlar katıldı.

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