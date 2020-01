30 güreşçi belediye bünyesine katıldı

Yozgat Belediyesi, güreş sporu ile uğraşan yaklaşık 30 sporcuyu, belediye bünyesinde ki Bozokspor'a dahil etti.

Yozgat'ta güreş sporu ile uğraşan yaklaşık 30 sporcu, antrenörleri eşliğinde Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi makamında ziyaret etti. Sporcularla tek tek ilgilenen ve sorunlarını dinleyen Başkan Köse, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve sosyal yaşamlarında daha aktif birey olmalarını sağlamak için yaklaşık 30 genci, Yozgat Belediyesi Bozokspor bünyesine kattı. Lisansları çıkartılacak olan sporcular artık Yozgat Belediyesi adına güreşecek.

Sporculara belediye olarak her türlü desteği vereceklerini söyleyen Başkan Köse, “Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Vatana millete hayırlı birer sporcu olarak kendinizi yetiştirmişsiniz. Artık sizleri belediyemizin himayesine aldık. Ben her birinizin arasından yeni şampiyonlar çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu konuda sizlere güvenimiz tam. Sizlere her türlü desteği vereceğiz. Gideceğiniz müsabakalarda her ihtiyacınızı karşılayacağız. Antrenman yapacağız uygun ortamları ayarlayacağız. Bilindiği gibi biz daha önce Yozgat Bozokspor'u bünyemize katarak futbol oynayan çocuklarımıza sahip çıkmıştık. Şimdi sizleri de yeni adıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor'un çatısı altında buluşturduk. Artık bu isimle güreş hayatınıza devam edeceksiniz” dedi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına kentte daha çok genci sporla buluşturmak istediklerini de belirten Başkan Köse, “Sizleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarsak ne mutlu bizlere. Her birinizin gözleri ışıl ışıl. Şu an için güreş yapan 30 çocuğumuzu belediyemizin bünyesine kattık. Ama ben bu sayının 30'la kalmasını istemiyorum. Yüzlerce çocuğumuz daha sizlere katılsın. Biz hepsine sahip çıkarız. Yozgat'ın evlatları artık rahat rahat spor hayatlarına devam edebilecek” şeklinde konuştu.

Güreşçiler ise kendileriyle ilgilenen ve sorunlarını dinleyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'ye teşekkür ederek belediye adına güreşecekleri için mutlu olduklarını söyledi.