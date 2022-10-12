306 projenin 46'sı tamamlandı

Yozgat Valisi Ziya Polat, İl Koordinasyon Kurulunun 2022 yılı yatırım programında yer alan 306 projenin 46'sının tamamlandığını söyledi.

Yozgat'ta tamamlanana ve devam etmekte olan yatırımların koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen 2022 yılının 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında yapıldı.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Celal Köse, ilçe kaymakamları, yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 2022 yılının 3. dönemi itibariyle 306 projeden 46'sının tamamlandığını belirten Vali Polat, 176 projede çalışmaların sürdüğünü, 47 projenin ihale aşamasında olduğunu, 62 projeye başlanılmayıp 20 projenin ise tasfiye edildiğini söyledi. Projelerin 2022 yılı ödeneğinin 4.035 milyar lira olduğunu da ifade eden Polat, “2022 yılı 3. dönem sonu itibariyle: Ulaştırma-haberleşme sektöründe 1.233 milyar lira, tarımda 208 milyon lira, enerji 10 bin lira, eğitimde 100 milyon lira, sağlıkta 3.6 milyon lira, turizmde 51 bin lira, diğer kamu hizmet-sosyal sektöründe 184.8 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe 24.5 milyon lira olmak üzere, 1.755 milyon lira harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 37'dir.” dedi.

Daha sonra toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.