36 yıllık otobüsle maziye yolculuk

1960'lı yılların efsane ulaşım araçlarından olan ve koltuklarında biriktirdiği yol hikayeleri kadar büyük bir tutku olan 1983 model Mercedes Benz o 302 otobüs ile Zafer Özışık isimli vatandaş, insanları mazide yolculuğa götürüyor.

Yozgat'ta yaşayan 58 yaşındaki Zafer Özışık, 1986 model Mercedes Benz o 302 otobüsüne gözü gibi bakıyor. Kentte restoran işleten iş adamı Özışık müşterilerine ve Yozgat halkına şehir içerisinde tur attırarak nostalji yaşatıyor. 1969'lu yıllarda şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile uğraşan babasının Yozgat'ta ilk kez Mercedes Benz o 302 model otobüs getirdiğini söyleyen Özışık, babasını yad etmek ve hatırasını yaşatmak için aldığı otobüs ile kentte anıları canlandırıyor. Geçmiş yılların şehirlerarası en önemli yolcu taşıma araçlarından biri olan nostaljik otobüs 36 yaşında olmasına rağmen kentte hem cenaze hizmetleri için hem de gezi ve sosyal amaçlı etkinliklerde kullanılıyor.

Çocukluğunun geçtiği otobüsü kullanırken mutlu olduğunu söyleyen Özışık, “Babam 1969'da böyle bir otobüsü ilk kez Yozgat'a getirdi. Onun anısına biz bu arabayı Konya Selçuk Üniversitesinden ihale yolu ile orijinaline uygun olarak aldık ve restore ettirdik, yenilettik. Şimdi de Yozgat'ta ücretsiz cenaze hizmetlerine gönderiyoruz. Yozgat'a gelen insanları gezdiriyoruz, ticari hiçbir amacımız yoktur. Yozgat'ta sosyal faaliyetlerde kullandığımız bir araç. Kendimizde bu aracı kullanıyoruz, büyük bir zevk duyuyoruz. Çocukluğumuzun geçtiği araç. Ankara'ya İstanbul'a bu araçla çok yolculuk yaptık. Sesi bile bize huzur veriyor, anlatılmaz yaşanır. Bu aracı kullanırken dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Yozgatlıya da şehir içinde hizmet veriyoruz” dedi.

Anılarını tazelemek isteyen insanların özellikle gelip araca bindiğini de belirten Özışık, “Aracımız 1983 model 36 yaşında. Bu aracın Yozgat'ta eşi yok. Aracımız restoranımızın önünde duruyor. İl dışından gelen insanlar araçla fotoğraf çekiniyor, onlara tur attırıyoruz. Bazı insanlar anılarını tazeliyor herkes mutlu oluyor. Araç orijinaline uygun olarak yapıldı, kurmalı el freni var, o günün şartlarına göre yapılmış çok güzel bir araç. Kilometresi ise 507 bin kilometrede orijinal kilometrede. Orijinalliğini koruyor biz de bozmadık elimizden gelen özeni gösteriyoruz. Çocuklarıma da bu aracı yaşatmaları için vasiyet ettim. Onlarda inşallah yaşatacak. Ben otobüs tarihini yaşatmak istiyorum ve yaşatmaya da çalışıyorum” şeklinde konuştu.

Nostaljik otobüsle tur atan Can Bedirhan Er isimli vatandaş ise “Biz bu otobüsleri görmemiştik büyüklerimizin bindiği otobüs bunlar. Biz de görmüş olduk. Beraber bir tur attık, nostaljiyi yaşadık. Çok memnun olduk, teşekkür ederiz. Bu araçla tarih yaşatılıyor. Biz de hatıra fotoğrafı çekindik. Çok değişik bir tecrübe oldu bizim için” ifadelerinde bulundu.