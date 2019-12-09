38 yıl sonra buluştular

Sosyal medya aracılığı ile birbirlerinin telefonlarına ulaşan 1981 yılı Boğazköy İlkokulu mezunları oluşturdukları gruptan Boğazköy Köyünde buluşma kararı aldı. İstanbul, İzmir, Ankara ve yurtdışı olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden gelen Boğazköy İlkokulu 1981 yılı mezunları, köylerini ve okullarını yeniden görme, ilkokul arkadaşlarıyla birlikte yeniden görüşme fırsatı buldular. Yıllar sonra buluşan arkadaşlar canlı müzik ve çiğ köfte eşliğinde sıra gecesiyle gönüllerince vakit geçirdiler.

Buluşmayı organize eden Hayri Kılıç yaptığı açıklamada “Sene 1981 yılında köyümüz İlkokulundan mezun olan 20 arkadaşız. 16'sı erkek 4 tanesi kız olmak üzere, kızlarımız şu anda aramızda yok. 16 arkadaşın ikisi vefat etti, 14'ü şuan burada. Bu arkadaşlarımız Türkiye'nin çeşitli illeri ve yurtdışında ikamet ediyorlar. 14 arkadaşımızla köyümüzde toplandık ve çok mutluyuz. 1 yıl önce sosyal medya gurubu kurduk. Her bir arkadaşımıza ulaştık. 16 kişinin 10 kişisi birbirini görmüyordu burada o zaman bizi mezun eden Bitlisli öğretmenimizde aradık, bulduk onu da davet ettik. Oda geldi aramıza. Bir yıl boyunca sosyal medya gurubundan ne yapalım ne edelim diye konuştuk. Tarih belirledik ve şuan köyümüzde buluştuk. İlk buluşmamızı köyde yapalım istedik sıla-i rahim olsun diye bundan sonra her sene bir yerde buluşacağız, anılarımızı tazeleyeceğiz” dedi.

Boğazköy İlkokulu 1981 yılı mezunları öğretmeni Hasan Ay ise “38 yıl sonra öğrencilerimle buluştum, çok mutluyum anılarımızı tazeledik, geçmişimizi yad ettik. Bu organizasyonu yapanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Köy Muhtarı Emir Kaya da “Köy Konağımızda 38 yıl sonra köyümüzde buluşan köylülerimizi ağırlamaktan mutlu olduk, onur duyduk. Biz köy muhtarlığı olarak bu organizasyonları köyümüzde gerçekleştirmek isteyen herkese kapımız açıktır” ifadelerine yer verdi.

Günün sonunda ise gelecek yıl tekrardan buluşmak için sözleşen arkadaşlar günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.