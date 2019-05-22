4-6 yaş Kuran kursu öğrencilerinin gösterisi ayakta alkışlandı

Yozgat'ta, Akdağmadeni Müftülüğünce düzenlenen 4-6 yaş Kuran kursları yıl sonu gösterisi büyük ilgi gördü.

Belediye Kültür Merkezinde düzenlenen programa, İlçe Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Oluközü Belediye Başkanı Hasan Aydınsoy, İlçe Müftüsü Ali Tuna, vaizler, çocuklar ve aileleri katıldı.

Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ali Tuna, “Çocuklar anne baba elinde bir emanettir. Çocuklar kalpleri temiz bir toprak gibidir. Temiz toprağa hangi tohum ekilirse onun mahsulü alınır. Çocuklarımızın karınlarını doyurmaya gösterdiğimiz özeni kafalarını ve ruhlarını doyurmaya da özen göstermeliyiz. Çocuklarımızın elbiselerinin temizliğine dikkat ettiğimiz kadar kalplerinin temizliğine, Allah ve Peygamber sevgisiyle, imanla dolmasına da dikkat etmeliyiz. Zenginlik mutluluk getirmiyor. Maddi bakımdan hali düzelen insanlar hayatlarından daha az memnunlar. Maddi standart yükseldikçe psikolojik sorunlar daha da artıyor. İntihar olayları ve ruhi bunalım vakaları, milli geliri ve eğitim derecesi yüksek ülkelerde daha fazla. Mutluluğu sağlayan en önemli etken unsur sağlam ve köklü din duygusudur. Gerçekten çocuklarımızın mutluluğunu, hayatla barışık olmasını istiyorsak onlara iyi bir miras değil, iyi bir manevi dini eğitim vermeliyiz” dedi.

Anne ve babalara öğütler veren Tuna, “Çocuklarımız sadece bizim geleceğimiz değil aynı zamanda bizim aynamızdır. Fotoğrafımızımdır, kimliğimizdir. Çocuklarımızın yaşantısı bizim Müslümanlığımızın ölçüsüdür. Anne babalar çocuklarına Allah'ı tanıtırken korku ifadeleri yerine sevgi içeren sözler kullanmalıdırlar. 'Allah seni taş yapar', 'Cehennem de yakar', 'Gözünü kör eder' gibi ifadeler yerine 'Doğru söylersen Allah seni çok sever' , 'Allah uslu çocukları cennetine koyar' gibi ifadeler kullanmak daha doğru olur. Çocukların korku yerine sevgiyle Allah'a yöneltilmeleri kendilerine olan güvenlerini de artıracaktır."

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Çocukların okudukları dualar, hadisler, İstiklal Marşı ve gösteriler katılımcılardan büyük beğeni aldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.