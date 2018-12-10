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4 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti

Yozgat’ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Yukarı Nohutlu Mahallesi Kısakürek Caddesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler, evdeki 4 yaşındaki A.U'yu dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesine götürülen çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne B.U'nun diğer çocuğunu okuldan aldığı sırada yangın çıktığı ve yangında hayatını kaybeden A.U'nun o sırada beşiğinde uyuduğu iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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