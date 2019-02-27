40 farklı ülkeden geldiler

Türkiye'de üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere kapılarını açan Yozgat Bozok Üniversitesi, 40 ülkeden 150 öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Azerbaycan, Türkmenistan gibi başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Filistin, Irak, Mısır, Suriye, Afganistan, Cibuti gibi ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler yükseköğrenim hayatını Yozgat'ta sürdürüyor.

12 fakülte, 5 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 12 Araştırma merkezi, 4 Araştırma destek birimi, rektörlüğe bağlı 4 birim, yaklaşık 2 bin akademik ve idari personeli ile birlikte eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetlerini 20 bini aşkın öğrencisi ile sürdüren Yozgat Bozok Üniversitesi, aynı zamanda uluslararası eğitimiyle dikkat çekiyor.

Uluslararası öğrenciler, Bozok Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BOZOK TÖMER) Türkçe öğrendikten sonra kazandıkları fakültelerde eğitimlerine başlıyor. Yozgat'ta öğrenim gören uluslararası öğrenciler, öğrenim süresi boyunca şehrin tarihi kültürel ve doğal güzelliklerini de tanıma fırsatı buluyor. Üniversitede düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklerde de rol alan öğrenciler; üniversite yönetiminin, diğer öğrenci arkadaşlarının ve halkın da yakın ilgisinden dolayı kendilerini ülkelerinde gibi hissediyor.

“Türkiye'de eğitim çok iyi”

Dunia Alpurah isimli Filistinli öğrenci yaptığı açıklamada “Ben Filistin'den geldim burada kendimi memleketimde gibi hissediyorum. Burası çok rahat, eğitimi de çok iyi, hocalarımız alanında uzmanlar. Bozok TÖMER'de Türkçe öğrendim. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'de sadece eğitim değil, her şey çok iyi. En önemlisi de savaşsız yaşayabilmek. Türkiye'yi çok seviyorum” dedi. Zekeria Moumin Daubad ise, “Cibutiliyim, 23 yaşındayım Yozgat'ta yaşıyorum. Yozgat insanları samimidir, dürüsttür Yozgat halkını çok sevdim. Beş ay önce Türkiye'ye geldim ve hiç Türkçe bilmiyordum. Bozok TÖMER sayesinde Türkçe öğrendim. Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencilerini de çok seviyorum, çok mutluyum. Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin eğitimini seviyorum o yüzden buraya geldim.” şeklinde konuştu.

“Üniversitemizde 40 ülkeden 150 öğrenci eğitim görüyor”

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey yaptığı açıklamada üniversitede 150 civarında uluslararası öğrencinin eğitim aldığını söyleyerek “Yaklaşık 40 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Onları şehrimizin imkânlarından yararlandırıyoruz, onlara üniversitemizde diğer öğrencilerimize sağladığımız imkânlardan bir miktar daha fazla olanak sağlama imkânımız oluyor. Bu onlar için bir avantaj oluyor tabi. Aslında son 4 yılda Türkiye'de uluslararası öğrenci sayısı eskisine göre çok fazla arttı. Yükseköğretim Kurulu'nun bu yöndeki çabaları çok önemli neticeler verdi. Bu çabalardan bizim de önümüzdeki yıllar için hedeflerimiz çok daha fazla uluslararası öğrencinin Yozgat Bozok Üniversitesi'nde eğitim almasını sağlamaktır. Buna göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun için şehirde de alt yapımız önemli ölçüde hazırlanmış durumda. Özellikle Afrika'dan, Orta Asya'dan, Türk Cumhuriyetlerinden ve Balkanlardan önümüzdeki yıllarda çok daha fazla öğrenci alabileceğimizi ümit ediyoruz ve hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. İnşallah bu noktada Yozgat Bozok Üniversitesi olarak hem ülkemize hem şehrimize hem de bilim dünyasına önemli katkılar sunacağımızı düşünüyoruz. Özellikle lisansüstü öğrenci sayısını artırmaya çalışıyoruz” dedi.

“Lisansüstü öğrencilerin sayısını artırmayı hedefliyoruz”

Rektör Karacabey açıklamalarını şu ifadelerle sürdürdü: “Afrika ülkelerinden gelen öğrencilerimiz sayısal olarak fazla. Yozgat'a geldiklerinde kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Kendi ülkelerindeymiş gibi rahat olduklarını ifade ediyorlar. Yıldan yıla da kendi yakınlarından, şehirlerinden yeni öğrenci getiriyorlar. Bu arada Türk Cumhuriyetlerinden özellikle Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan'dan da önemli sayıda öğrencimiz var. Uluslararası öğrencilerin başta Mühendislik Fakültesi olmak üzere Üniversitemizin diğer fakülte ve bölümlerine ilgisi var. Lisansüstü öğrencilerin sayısını dünyanın her ülkesinden gelebilecek şekilde artırmaya çalışıyoruz. Şu anda lisansüstünde bir miktar öğrencimiz var. Bunlar genellikle mühendislik alanında yüksek lisans ve doktoralarına devam ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda da bu sayıyı artırmak istiyoruz. Bu noktada da arkadaşlarımızın büyük gayreti var. 2017 yılında Üniversitemize kazandırdığımız Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOZOK TÖMER), 2018-2019 öğretim yılında faaliyetlerine başladı. Burada uluslararası öğrencilerimiz Türkiye Türkçesi eğitimi alıyorlar.” dedi.

“Yozgat kültürünü kendi ülkelerine taşıyorlar”

Yozgat'ta eğitim gören uluslararası öğrencilerin kentin kültürünü ülkelerine taşıdıklarını da anlatan Rektör Karacabey, “Bizim kültürümüzü kendi ülkelerine taşıyorlar. Aslında uluslararası öğrencilerin bizim açımızdan sadece Türkiye'de eğitim almış olmalarının yanında, bizim kültürümüzü kendi ülkelerine götürmeleri, dünyanın çeşitli yerlerine kültürümüzü taşımaları da çok önemli. Özellikle Yozgat'ımıza gelen öğrenciler Türkiye'nin genel kültürünü aldıkları gibi Yozgat'ın özel kültürünü de benimsemekte. Yozgat'a kültürel olarak adapte olmakta zorlanmamaktadırlar. Burada sadece okuldaki arkadaşlarıyla değil, şehre çıktıları zaman esnafla ve diğer insanlarla muhatap oluyorlar ve Yozgat'ın kültürünü önemli ölçüde benimsemiş oluyorlar. Bunu bir ‘kültür elçiliği' vazifesi olarak düşündüğümüz için, bir başka ülkede okul açmak yerine dışarıdaki öğrenciyi Türkiye'ye getirip eğitimini Türkiye'de yapmanın çok daha faydalı olduğu düşünüyoruz. Bu bağlamda; yükseköğretimde uluslararası öğrencilerin sayısının artırılması daha fazla gerekli hale geliyor. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak; bizim üniversitemizde eğitim görmeleri ve Yozgat kültürünü kendi ülkelerine taşımaları bizim için ayrı bir önem arz ediyor” şeklinde konuştu.