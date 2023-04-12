50 yaşındaki hastanın burnundan 8 santimetrelik kitle alındı

Yozgat Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine nefes almada zorluk şikayetiyle başvuran 50 yaşında erkek hastanın yapılan tetkiklerinde burnunda 8 santimetre boyunda kitle tespit edildi.

Göz ve beyin duvarına dayanan 8 santimetre büyüklüğündeki kitle KBB Uzmanı Op. Dr. Mustafa Rehan tarafından yaklaşık 5 saat süren ameliyatla alındı. Tedavisi tamamlanan hasta taburcu edildi. Ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünü söyleyen Op. Dr. Rehan, “50 yaşında erkek hastamız, burun tıkanıklığı şikayetiyle geldi. Muayenesinde bu tıkanıklığın sebebinin bir burun eti veya kemik eğriliği değil de kitle olabileceğinden şüphelendik. Hemen bir tomografi ve MR çektirdik. Hastamızın ameliyatı kitlenin bulunduğu yer ve boyutundan dolayı sıkıntılıydı. Kitle 8 santimetre boyutundaydı. Yeri ise kafa tabanı ve göz kemiklerinin birleştiği yere yapışıktı. Ameliyatımız gayet başarılı geçti. Kitlenin hepsini yüzünde herhangi bir kesik oluşturmadan burun içerisinden tek parça olarak çıkardık. Hastamız taburcu oldu.” dedi.