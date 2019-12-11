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Aç kalan domuz güpegündüz ilçe merkezine indi

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde aç kalan domuz güpegündüz ilçe merkezine indi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde aç kalan domuz güpegündüz ilçe merkezine indi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olay önceki gün sabah saatlerinde işe çıkmak için yola çıkan bir vatandaş, otomobili ile seyir halindeyken önüne aniden domuz çıktı. Bunun üzerine vatandaş otomobili ile domuzu bir süre takip ettikten sonra takibi bıraktı. O anları vatandaş cep telefonuyla an ve an kaydetti.

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