Afsal'ın ismi Bozok Üniversitesi'nde yaşatılacak

Yozgat Bozok Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmakta iken geçtiğimiz Eylül ayında Hatay'ın Antakya ilçesinde menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden Mahmut Şaban Afsal'ın ismi fakülte amfisinde yaşatılacak.

Araştırma Görevlisi Mahmut Şaban Afsal'ın hatırasının ve isminin yaşatılması amacıyla Yozgat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde adına düzenlenen amfinin açılış törenine Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kürşat Zorlu, Araştırma Görevlisi Mahmut Şaban Afsal'ın ailesi, çalışma arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

Açılış öncesinde konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, “Genç yaşta hayatını kaybeden mesai arkadaşımızın hatırasının yaşatılması amacıyla Yozgat Bozok Üniversitesi Senatosu'nun 25.10.2019 tarihli kararı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A-208 No'lu Amfiye Arş. Gör. Mahmut Şaban Afsal Amfisi” adının verilmesi kararlaştırıldı. Aramıza 2017 yılının Ocak ayında katılan mesai arkadaşımız, kardeşimiz Mahmut Şaban Afsal'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü Yozgat Bozok Üniversitesi ailesi olarak yaşıyoruz. Ailemizin acısını paylaşıyoruz, sözün bittiği yerdeyiz. Değerli arkadaşımıza sahip çıkmanın nişanesi olarak bu dersliğe adını verdik. Üniversitemiz var olduğu sürece bu kardeşimizin adı ve hatırası yaşatılacak. Bundan sonra gelecek akademisyenlere ve öğrencilere şahsiyetiyle, kişiliğiyle örnek olacak diye düşünüyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine sabırlar diliyorum” dedi.

Açılış sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilerek merhum Araştırma Görevlisi Mahmut Şaban Afsal rahmetle anıldı.