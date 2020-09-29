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AK Parti Sorgun'da Mesut Kılıç'ı aday gösterdi

AK Parti Yozgat’ın Sorgun İlçesinde tek listenin oya sunulacağı kongrede Mesut Kılıç’ı aday gösterdi.

AK Parti Yozgat'ın Sorgun İlçesinde tek listenin oya sunulacağı kongrede Mesut Kılıç'ı aday gösterdi.


AK Parti Genel merkez tarafından görevlendirilen İl koordinatörü ilçede gerek yüz yüze, gerekse telefonla ilçe başkanlığı için partililerle görüşmelerde bulundu. Genel Merkez aday olan; Selim Koçak, Mesut Kılıç, Süleyman Şahan ve resmi müracaatta bulunmaya İlyas Şenses'i 24 Eylül 2020 Perşembe günü Ankara'ya davet etti. Genel Merkezde yapılan mülakat sonucunda AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle, AK Parti Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir aracılıyla, Sorgun'da kamuoyunda ve teşkilat içerisinde ismi ön planda bulunan AK Parti İlçe Başkan adayı olarak Mesut Kılıç'ı gösterdiklerini açıkladı.


AK Parti İlçe Başkan adayı olarak Mesut Kılıç, yaptığı açıklamada, gerek siyasi tecrübesini, gerekse bilgi birikimiyle bu görevi en iyi şekilde yapacağını belirterek “AK Parti İlçe Teşkilatı olarak birlik ve beraberlik içerisinde ilçemize en iyi hizmeti yapmaya çalışacağız. Bundan böyle İlçe Teşkilatı olarak hükümetimizin bize vermiş olduğu imkanları ilçemize seferber etmek için gece gündüz demeden çalışacağız” dedi. Tek listenin oya sunulacağı kongrenin Ekim ayının 2.haftasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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