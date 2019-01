AK Parti Yozgat aday tanıtım toplantısı yapıldı

AK Parti Yozgat Aday Tanıtım Toplantısı Genel Sekreter Fatih Şahin'in katılımıyla yapıldı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen toplantı da AK Parti'nin Yozgat merkez ve 13 ilçe belediye başkan adayları ile belde başkan adayları törenle tanıtıldı.

Aday tanıtım programına katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, artık sahaya inme ve çalışma vakti geldiğini söyleyerek Yozgatlılardan destek istedi. Şahin yaptığı konuşmada “Bugün adaylarımızı açıkladıktan sonra ben demeden sen demeden biz diyerek bu kutlu yürüyüşümüze hep birlikte devam etmeliyiz. Ben Yozgat'ımızın, hem il belediye başkan adayı Celal Köse'ye hem de açıklayacak olduğumuz ilçe ve belde belediye başkan adaylarımıza çok güçlü bir şekilde destek vereceğine inanıyorum. Bugünden itibaren artık bütün adaylarımız belli oluyor. Artık sahaya inme vakti ve çalışmalarımızı, enerjimizi, yüreğimizi sahaya yansıtma vaktidir. Belediyecilik her şeyden önce bir gönül işidir. Eğer bir derdiniz varsa belediyecilikte başarılı olursunuz. Mensubu olduğunuz, mensuba dair derdiniz, tasanız varsa belediyecilikte çok büyük ve önemli hizmetlere imza atarsınız. Onun için gönül yapacağız, gönül alacağız, gönüllere gireceğiz ve yetkimizin, gücümüzün asıl kaynağının aziz milletimiz olduğunu asla ve asla unutmayacağız. Bu anlayışla hareket edersek ben inanıyorum ki 31 Mart gecesinde hedeflerimize ulaşmamız ve yeni bir zafere imza atmamız içten bile değil” dedi.

Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ise yaptığı açıklamada 31 Mart seçimlerinde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak “Değerli hemşerilerim Yozgat'ın sahip olduğu tüm güzelliklerin bundan sonra da devam ı için siyasal gücümüzü bölmeyelim. Yozgat'ın her yerinde bir beraber olalım. Birlik olalım, dirilik olalım birilerinin öfkesine birilerinin had bildirme gayretlerine papuç bırakmayalım, bir olalım beraber olalım. Cumhurbaşkanımızın bize emanet ettiği adaylara sonuna kadar sahip çıkalım. Onlar artık cumhurbaşkanımızın emanetleri ama hepimizin adaylarıdır. Ben o yüzden bütün teşkilatlarımıza rica ediyorum Yozgat'ın dört bir yanını dolaşacağız ve her yerde AK Parti'nin bayrağı zirvede olsun diye gayret edeceğiz. Çünkü Yozgat'ın daha çok esere ihtiyacı var. İşimiz bitmedi, eserler bitmedi, ihtiyaçlar ve sorunlar bitmedi. Biz yerel yönetimlerle daha güçlüyüz. Yerel yönetimlerle de bizi güçlü kıldığınızda Allah'ın izniyle önümüz daha da aydınlık olacak. Yozgat'ın diğer ihtiyaçlarını biz yapacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yozgat merkez, ilçe ve belde belediye başkan adayları tek tek sahneye çağırıldı.

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında belediye başkan adayları olarak şu isimler açıklandı:

Merkez başkan adayı Celal Köse, Aydıncık ilçesinde Ahmet Koçak, Saraykent'te Ahmet Öçal, Çayıralan'da Yasin Şahiner, Çandır'da Mustafa Ertan Örgün, Yenifakılı'da Yalçın Karadavut, Şefaatli'de Zeki Bozkurt, Yerköy'de Mehmet Ağaoğlu, Çekerek ilçesinde Eyüp Çakır, Kadışehri ilçesinde İrfan Akın, Akdağmadeni ilçesinde Önder Gürel, Sorgun'da Mustafa Özdemir, Sarıkaya'da Duran Cesur ve Boğazlıyan'da Gökhan Coşar.