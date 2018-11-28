AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Köse Erdoğan'a teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan ve 15 aydır AK Parti Yozgat İl Başkanlığı görevini sürdüren Celal Köse, parti binası önünde açıklamalarda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapan AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse, bina girişinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Köse burada yaptığı açıklamada kendisini Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Köse, “Bizim derdimiz Yozgat, bizim kavgamız, alın terimiz Yozgat. Yozgat'ın daha yaşanılabilir bir yere gelmesi için eğitimiyle kültürüyle sanayisiyle çağ atlayacak bir hale gelmesi için inşallah el birliğiyle çalışacağız. Allah nasip ederse Yozgatlı hemşerilerimiz bize destek olup bu makamı bize layık görürlerse biz de Yozgat'ımızı, Yozgatlı kardeşlerimizle hep birlikte ortak akılla yöneteceğiz. Biz önümüzdeki dönemde Yozgat'ımızın derdine derman olacak projelerle gümbür gümbür geleceğiz. Eserlerimizle anılmaya gayret edeceğiz. Halka hizmet hakka hizmet düsturundan kesinlikle ayrılmayacağız. Çıktığımız bu hayırlı yolculukta rabbim yardımcımız olsun” dedi.

Köse açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “İnşallah Yozgatlı kardeşlerimizin destekleri ve aziz oylarıyla eğer bu görevi üzerimize tevdi ederlerse şu iki şeyi hiçbir zaman unutmayacağımı özellikle ifade etmek istiyorum. Gün gelecek bu halk önünde bu millet önünde hesap vereceğimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Gün gelecek hak vaki olunca yüce yaradan önünde hesap vereceğimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Bu çıkmış olduğumuz kutlu yolculukta rabbim yar ve yardımcımız olsun”