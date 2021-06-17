AK Parti'den kan bağışı kampanyasına destek

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı, Kızılay'ın düzenlediği “İyi ki varsın kan dostum” adlı kan bağışı kampanyası kapsamında kan bağışı yaptı.

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı Türk Kızılay'ının kan stoklarının artırılması amacıyla düzenlediği “İyi ki varsın kan dostum” adlı kan bağışı kampanyasına destek verdi. Düzenlenen etkinliğe AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, Merkez ilçe Başkanı Kürşat Kılıç, Gençlik Kolları Başkanı Yaşar Taşdemir, Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Arife Aygül katıldı.

Kan bağışı öncesi açıklama yapan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, "Bu hafta Türk Kızılay haftası olması nedeniyle AK Parti Yozgat İl teşkilatı olarak Kadın Kollarımız, Merkez ilçe Başkanlığımız ve Gençlik Kolları Başkanlığımız ile birlikte kan vermek için Kızılay Kan Merkezine geldik inşallah kan vermenin bir vatani görev olduğunu biliyoruz vereceğimiz bir kanın hayat kurtaracağını biliyoruz onun için kan vermek çok önemli bir görev hem dinen hem vatani olarak onun için tüm teşkilatlarımızla kan verdik hayat kurtaracağı için diğer vatandaşlarımızı da kan vermeye davet ediyoruz çok önemli bir kuruluş Türk Kızılay'ı tüm dünyada bildiğiniz gibi tüm mazlum milletlere her aşamada yardım elini uzatan nerede bir mağdur var nerede bir fakir var nerede bir felaket olsa orada bulunan Kızılay'a teşekkür etmek hem de hafta nedeniyle tebrik etmek hem de yönetimde ki arkadaşlarımızla birlikte kan vermek için buradayız” dedi.