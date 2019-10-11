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Akdağmadeni Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesinden Mehmetçiğe dualı destek

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı tamamlanana kadar Kuran-ı Kerim okuyacak.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı tamamlanana kadar Kuran-ı Kerim okuyacak.


Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatını desteklemek amacıyla Akdağmadeni Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler askerlere manevi destek vermek için Barış Pınarı Harekatı tamamlanana kadar Kuran-ı Kerim okuyacak ve dua edecek.


Konuyla İlgili bir açıklama yapan Akdağmadeni Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı İrfan Salman, “Askerlerimize manevi destek olmak için öğrencilerimizle böyle bir karar aldık. Hareket bitene kadar bu etkinliğimiz devam edecek. Tüm askerlerimizin destekçisiyiz, dualarımız onlarla. Hiçbir şekilde tedirgin olmasınlar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.


Türkiye'nin bu harekatı başarıyla sonuçlandıracak güce sahip olduğunu belirten Salman, " Akdağmadeni Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi olarak yanlarındayız, dualarımız onlarla. Bu harekatın da Zeytin Dalı Operasyonu gibi sonuçlanmasını talep ve temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

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