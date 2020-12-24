Akdağmadeni Belediye Başkanı Yalçın, 2020 yılını değerlendirdi

Dr. Nezih Yalçın 2020 yılı içerisinde yapılan çalışmaları değerlendirirken 2021 yılının Akdağmadeni için alt yapı sorunları çözülmüş modern şehircilik anlamında büyük projelerin gerçekleştirileceği bir yıl olacağını söyledi.

Akdağmadeni Belediyesi'nin 2020 yılında yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yalçın özellikle alt yapı eksikliklerinin giderilmesi için büyük çaba sarf edildiğini belirtti.

"Alt yapı sorununu hallettik"

Akdağmadeni'nin birikmiş alt yapı sorunların olduğunu ve bunları çözmek için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Yalçın, “Özellikle kanalizasyon, yağmur suyu drenaj hatları ve içme suyuyla ilgili ciddi şikâyetler vardı. Alt yapı sorunlarını tespit edip gerekli çalışmaları hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu çalışmalar doğrultusunda 2020 yılında 4 bin 500 metre kanalizasyon hattı, bin 500 metre yağmur suyu drenaj hattı ve bin 200 metre yeni içme suyu hattı çalışmalarını tamamladık. Akdağmadeni'nin altyapısını tamamen elden geçiriyoruz” dedi.

"3 Yılda Yapılacak Doğalgaz hattı 1 Yılda Yapıldı'"

Akdağmadeni'nde doğalgaz çalışmalarında ciddi bir mesafe kaydettiklerini de belirten Başkan Yalçın, “2020 yılında toplamda 32 bin 500 metre doğalgaz hattı çekilirken bugün itibariyle 2 bin 200 yeni aboneyle ilçemizde binlerce vatandaşımız doğalgazın rahatlığına kavuştu. İnşallah önümüzdeki yıl da bu tempoyla gidersek yüzde 90'ını geçmiş olacağız diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

"İstihdama katkı sağladık"

Akdağmadeni'nde 2020 yılında istihdama katkı sağlayacak ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Yalçın, Bizim ana hedeflerimizden biri de işsizliği azaltıp, istihdamı artırarak göçün ve dolayısıyla hasretliğin ve gurbetliğin önüne geçmektir. Bu kapsamda yakın zamanda yüzlerce kardeşimize istihdam sağlayacak bir fabrikanın açılışını yapacağız. Yurtdışına ihracat yapan tekstil ürünleri üretimi yapacak olan bu fabrikanın binasını biz yapıp yatırımcı arkadaşlarımıza kiraya veriyoruz. Fabrika binası inşaat çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Firma yetkilisi arkadaşlar ise personel alımı için başvuruları almaya başladılar. Bu fabrikada 250-300 kişi istihdam edilecek diye ümit ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

İlçede yeni yol yapımı ve onarım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de aktaran Başkan Yalçın, “Bu yıl içerisinde toplamda 120 bin metrekare kilitli taş yol çalışması yapılırken sıcak asfalt çalışmasıyla Barbaros Caddesini ilçemize yakışır bir hale getirdik. Ayrıca 19 bin metrekare bordür çalışması ve kaldırım düzenlemeleriyle başta Yeşiltepe Mahallesi, Gültepe Mahallesi ve tüm mahallelerimizde yeni yolları ilçemize kazandırdık. Uzun yıllardan bu tarafa yol sorunu çözülmeyen Esentepe Mezrasının yollarını da sathi kaplama asfalt yaparak vatandaşlarımızı yazın tozdan kışın çamurdan kurtardık” dedi.

"Salebin markalaştırılması için çalışmalarımız devam ediyor"

Akdağmadeni salebinin markalaşması için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Başkan Yalçın, “Akdağmadeni Salebi'nin diğer saleplere göre ciddi bir fiyat ve kalite farkı var. Özellikle içindeki Glikomannan seviyesi Türkiye'de bulunan orkide türlerinin tamamından çok daha yüksek. Dolayısıyla kalitesi de fiyatı da ona göre yüksek. Birçok yerde salebin kökündeki yumrunun kilosu 50-100 TL'ye alıcı bulunurken, Akdağmadeni salebinin kurutulmuş olarak kilosu 850-1000 TL civarında alıcı buluyor, yani katma değeri yüksek olan bir ürün” diye konuştu.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşın gönlüne dokunduklarını anlatan Başkan Yalçın, 2020 yılında araç parkına 7 araç kazandırdıklarını söyledi. Pandemi ile mücadelelerini büyük bir titizlikle sürdürmeyi başardıklarını da anlatan Yalçın, 2021 yılının vizyon projelerinin hayata geçtiği bir yıl olacağını söyledi.