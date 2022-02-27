Akdağmadeni Belediyesi başarısını ‘Sıfır atık tesisi' ile taçlandırdı

Sıfır atık projesi kapsamında çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak amacıyla önemli çalışmalara imza atan Akdağmadeni Belediyesi, maliyeti 1 Milyon TL olan ve 400 metrekare kapalı, 2 bin 500 metrekare de açık alanı bulunan Sıfır Atık Tesisinin yapımını tamamlayarak hizmet vermeye başladı.

Yozgat'ta lisanslı tek atık getirme merkezi özelliği taşıyan Akdağmadeni Belediyesi Sıfır Atık Tesisinde, kağıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve cıva içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine toplanarak yeniden üretime kazandırılacak. Bu kapsamda Seyrantepe Mahallesinde tesis çalışanları, geri dönüşümlü atıkları toplamak için mahalle sakinlerine geri dönüşümden kazandırılan poşetleri dağıtmaya başladı.

Sıfır atık tesisinin tam kapasite çalışmalarına başladığını söyleyen Akdağmadeni Belediyesi Başkanı Nezih Yalçın, “İlçemize değer katacak, merkezinde insan, çevre ve doğa olan geleceğe yatırım amacıyla baktığımız vizyon projelerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 400 metrekare kapalı 2 bin 500 metrekare de açık alandan oluşan ‘Sıfır Atık Tesisi'miz tam kapasite hizmet vermeye başladı. Şehir merkezimizde 30 adet baksımız, 3 adet geçici atık getirme merkezimiz bulunmakta. Ayrıca birçok noktada ayrıştırılmış konteynerlerimizle geri dönüştürülebilir atıklarımızı toplamaya devam ediyoruz. Bugün itibariyle Seyrantepe Mahallemizde konutlarımıza geri dönüşümlü atıkları toplamak için çöp poşetlerimizi dağıttık. İnşallah bugün itibariyle Seyrantepe Mahallesinde başlattığımız çalışmayı zamanla ilçemizin tüm mahallelerine yayacağız. Hiçbir geri dönüştürülebilir atığımızı israf etmeyeceğiz. Böylece inşallah hem ilçe ekonomimize katkı sunmuş olacağız hem doğamızdaki kaynakları tükenmekten muhafaza etmenin huzurunu yaşayacağız. Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir çevre daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni bırakacağız” dedi.

Tesisin Yozgat ve ilçelerinde lisanslı tek atık getirme merkezi ve sıfır atık tesisi olma özelliğini taşıdığını da hatırlatan Başkan Yalçın, “İlklerin belediyesi Akdağmadeni Belediyesi olarak bu hizmeti vatandaşımıza sunmaktan da gururluyuz, onurluyuz, mutluyuz. İlçemize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.