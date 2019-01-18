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Akdağmadeni Belediyesi kar temizleme çalışması başlattı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçe belediyesi yoğun kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına başladı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçe belediyesi yoğun kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına başladı.


Akdağmadeni Belediyesi olarak kar küreme ve temizleme ekibinin her daim hazır olduğunu belirten İlçe Belediye Başkanı İrfan Coşgun ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.


Akdağmadeni ilçesinin Yozgat'ın en fazla kar yağışı alan ilçesi olduğunu belirten Coşgun, “Son iki gün içinde yoğun bir kar yağışı oldu. Halkımızın bu kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için ekiplerimiz gece gündüz demeden kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparak yolları açık tuttu. Kar yağışının durmasıyla birlikte ise cadde ve sokaklarımızda kar temizleme çalışması başlattık. Greyder ve kepçelerimiz yollardaki, işçiler ise kaldırımlarda biriken karları temizleyip kamyonlarla ilçe dışına taşıdı” dedi.

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