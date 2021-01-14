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Akdağmadeni Belediyesi kışa hazır

Akdağmadeni Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinelerinin bakımlarını tamamlayarak bu yıl hasretle beklenen kar yağışına karşı hazırlıkların tamamlandı.


Yapılan kış hazırlıklarıyla ilgili bilgi veren Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, 11 araç ve 40 personelle kışa hazır olduklarını söyledi.


Yalçın, kış hazırlıkları hakkında açıklamalarda bulunarak “Yaz sezonunda ilçemizde yoğun bir şekilde gerçekleşen doğalgaz ve alt yapı çalışmaları sonrasında yollarımızda yenileme çalışması yapılırken bir çok yolda da onarım çalışması gerçekleştirdik. Bu yıl ki karla mücadele çalışmalarının daha hızlı ilerlemesi için de zemin hazırladık. Geciken kış öncesi araçlarımızın tüm bakımlarını yaparak 4 kepçe, 3 kamyon, 1 greyder, 3 traktör ve 40 personel ile hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah bu dönemde de halkımızın sıkıntı yaşamasına müsaade etmeden, geçen yıl olduğu gibi aynı şekilde ve kararlılıkla kış sezonunu sorunsuz bir şekilde tamamlayacağız” dedi.

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