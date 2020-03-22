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Akdağmadeni Belediyesi'nden Koronavirüs mücadelesi

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi Koronavirüs mücadelesi kapsamında ilçe genelinde almış olduğu sağlık tedbirlerini genişletiyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi Koronavirüs mücadelesi kapsamında ilçe genelinde almış olduğu sağlık tedbirlerini genişletiyor. Son olarak ilçede toplu taşıma işi yapan minibüslerin dezenfeksiyonu detaylı bir şekilde yapıldı.


Kurulan dezenfeksiyon tüneline giren araçlar etkili ve hızlı bir şekilde ilaçlanarak steril bir duruma getiriliyor. Sürekli olarak hizmet verecek olan dezenfeksiyon tüneli hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın bu zorlu süreçte belediye imkanlarımızı seferber ederek vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz. Uygulamaya başlamış olduğumuz dezenfeksiyon tünelinde özellikle risk faktörü yüksek olan toplu taşıma araçları ilaçlanıyor. Servis araçları haricinde isteyen vatandaşlarımız sürekli olarak burayı kullanabileceklerdir. Önümüzde ki kritik günlerde tüm uyarılara uyarak toplu taşıma araçlarını mümkün olmadıkça kullanmamak, kalabalıklardan uzak durmak ve kişisel hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. '' dedi.

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