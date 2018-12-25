Akdağmadeni Devlet Hastanesinde doktor açığı kapanıyor

Akdağmadeni Devlet Hastanesi Başhekim Yrd. Uzman Dr. Gamze Gürcan, "Hastanemiz bünyesinde bulunan birimlere yapılan atamalar ve alınan tıbbi cihazlar ile her geçen gün çok iyi konuma geliyoruz. Hastanemizde şuan atanan doktorlarla birlikte, 2 tane dahiliye doktoru, çocuk hastalıkları ve sağlığı doktoru, göz hastalıkları doktoru, ortopedi doktoru, üroloji doktoru, genel cerrahi doktoru, ve psikiyatri doktoru hasta kabulü yapmaktadır. Fizik tedavi ve anestezi doktorları ise belirli günlerde hastanemizde hasta kabulü yapmaktadır. Ayrıca 5 adet pratisyen doktorumuz acil servis hizmeti, 1 adet doktorumuz evde bakım hizmeti vermektedir." dedi.

Gürcan, "Hastanemizde şuan en büyük eksikliğimiz kadın hastalıkları ve doğum uzmanımız, bu durum hasta ve hasta yakınlarının tepkisine neden oluyor. Akdağmadeni'ne en kısa zamanda kadın hastalıkları ve doğum uzmanı atanması gerekmekte