Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürü Kundakçı, görevine başladı

Yozgat'ın Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Murat Kundakçı göreve başladı.

Polis vatandaş iş birliğiyle en iyi hizmeti yapmanın gayreti içerisinde olacaklarını vurgulayan Kundakçı, İnsanlarımızın güvenliğini en üst seviyede tutmak için çalışacağız. Daha önceki görev yerlerimden edindiğim tecrübelerim ışığında çalışma arkadaşlarımla Akdağmadeni'ne en iyi şekilde hizmet vereceğiz." dedi.

Kundakçı “İlçedeki huzur ve güven ortamının devamlılığını paydaş kurumlarla devam ettireceklerini belirtti. İlçemize atanan Murat Kundakçı 1986 yılında 14 yaşında polis akademisine giren ve 1994 de mezun olduktan sonra Özel Harekâtçı olarak 13 yıl bir fiil güney doğuda görev yapan Kundakçı Adana Emniyet Müdürlüğünden sonra Yozgat Emniyet müdürlüğüne atanmıştır. 10 ay Sarıkaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ardından, 3 ayda Yozgat Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

2. Sınıf Emniyet Müdürü Murat Kundakçı evli ve 4 çocuk babasıdır.