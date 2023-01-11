Akdağmadeni ilçesi nefes alacak

Yeşiltepe Mahallesi Saat Kulesi arkasında bulunan taşınmazların kamulaştırma çalışmalarını tamamlayan belediye yıkım işlemlerine başladı.

Saat Kulesi Meydanı ve Şehit Mehmet Köklü Parkıyla birlikte bütünlük arz eden yeni meydanı Akdağmadeni halkının en verimli şekilde kullanması için planlama yapıldığını belirten Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, "Şehirleri güzelleştiren, kentleri yaşanılabilir yapan ortak kullanım alanları ve meydanlarıdır. Göreve geldiğimiz günden beri mahallelerimizde sosyal alanlar, şehir merkezimizde ise geniş ve ferah ortamlar oluşturmaya gayret ediyoruz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız, ilçemizin çehresini değiştirecek, ana caddemizi rahatlatıp şehir meydanımızı genişletecek ve birçok sorunu ortadan kaldıracak önemli bir projemizi daha gerçekleştiriyoruz'" dedi.

"Akdağmadeni'nin tıkanmış olan damarlarını açacak "

Kısa süre içerisinde yıkımı tamamlanacak olan bölgede ortaya çıkacak alanın Akdağmadeni'nin tıkanmış olan damarlarını açacağını belirten Başkan Yalçın, "Beton yığını haline gelen şehir merkezimiz gerçekleştireceğimiz proje ile nefes alacak, Şehit Mehmet Köklü Parkı ve Merkez Haseki Cami çevresi ilçemizin en değerli en ferah noktalarından biri haline gelecektir. Kamulaştırma çalışmalarımız burayla da sınırlı kalmayacak, kent estetiğini bozan yapılarla ve kullanım ömrünü tamamlamış riskli binalarla devam edecek, büyükşehirlere yakışır meydanlar ve ortak kullanım alanları oluşturana kadar sürecektir. İlçemizin, halkımızın ve geleceğimizin menfaatine olan her işte büyük gayret sarf etmeye, aşkla, şevkle ve muhabbetle çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.