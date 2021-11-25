Akdağmadeni Kaymakamı Topuz, “Önceliği alt yapı ve içme suyuna verdik”

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin Kasım ayı olağan toplantısı yapıldı. Akdağmadeni Belediye Konferans Salonunda Kaymakam Fatih Topuz Başkanlığında yapılan toplantıya İl genel Meclis üyeleri İrfan Coşgun, Hüseyin Ünlü, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım ve köy muhtarları katıldı.

2021 yılında yürütülen çalışma ve projeler konusunda muhtarlara genel bilgiler verilerek, 2022 yılında yapılması planlanan çalışmalar ile hazırlanan bütçe taslağı hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantı da ayrıca 2022 yılı bütçesi oylamaya sunularak kabul edildi.

Toplantıda konuşan Kaymakam Fatih Topuz, şimdiye kadar yapılan çalışmalarda desteklerinden dolayı İl Genel Meclis üyelerine ve Birlik Meclisi üyelerine teşekkür etti. Kaymakam Topuz ilçe olarak önceliğin alt yapı ve içme suyu problemlerinin giderilmesi olduğunu belirterek 2022 yılında da bütçe imkanları dahilinde kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlara sunulacağını ifade etti. Toplantıda köy muhtarlarının talepleri dinlendi. Görüş alışverişinde bulunuldu ve toplantı sona erdi.