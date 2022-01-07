Akdağmadeni Sağlık Merkezi vatandaşın hayatını kolaylaştırıyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, geçen yıl açılan ‘Akdağmadeni Belediyesi Sağlık Merkezi' vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Çarşı merkezinde eksikliği hissedilen sağlık merkezinde tansiyon takibi, şeker ölçümü, pansuman ve yara bakımı gibi basit tıbbi müdahaleler ile solunum fonksiyon testi hizmetleri veriliyor. Merkezde ayrıca beslenme ve diyet uzmanlarının kontrolünde obezite ile mücadele faaliyetleri de sürdürülüyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın, “İlçemiz eksikliği hissedilen sağlık merkezimizi geçtiğimiz yıl vatandaşlarımızın hizmetine açmıştık. Açtığımız sağlık merkezinde; tansiyon takibi, şeker ölçümü, pansuman yara bakımı gibi basit tıbbi müdahaleler ve solunum fonksiyon testi hizmeti verilmektedir. Ayrıca beslenme ve diyet uzmanımızın kontrolünde obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam öneri sunarak vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmeleri için katkı sunuyoruz. Vatandaşımızdan aldığımız güç ve destekle ilçemize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.