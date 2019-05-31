Akdağmadeni Ziraat Odası hindi ve tavuk dağıttı

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanlığı tarafından, 22 haftalık tavuk ve 70 günlük hindilerin dağıtımı yapıldı. Ziraat Odası Başkanı Eyyup Elmalı, çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve gelirini artırıcı yönde yaptıkları çalışmalar kapsamında maliyetine 22 haftalık aşıları yapılmış 2 bin 600 adet lohman ve beyaz ligorn yumurta tavuğu ve 3 bin 500 adet bros et hindisini sahiplerine teslim ettiklerini söyledi.

Ziraat odası olarak köylerdeki kanatlı hayvan sayısını arttırmak, organik yumurta üretimi sağlamak için geçen yıllarda olduğu gibi kanatlı projesi hazırladıklarını vurgulayan Eyyup Elmalı, “Proje kapsamında aldığımız hindi ve tavukları daha önce taleplerini aldığımız çiftçimize dağıttık. Geçtiğimiz yıllarda 70 bin meyve fidanını toprakla buluşturup, çiftçimize alternatif bir üretim alanı sağladık. Süt birliği kurarak çiftçimizin anaç sığır desteklemesi almasını sağladık. Ziraat odası olarak her yıl köylümüze çiftçimize değişik projeler yaparak çiftçimize üretim alanları sağlamayı düşünüyoruz. Çiftçimiz köyünde kalsın üretsin, çoğaltsın ekonomiye katkı sağlasın göç olmasın bizim en büyük amacımız budur” diye konuştu.