İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akdağmadeni'nde 110 çocuk için sünnet şöleni yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen Kültür ve Turizm Festivali kapsamında belediye tarafından ilçedeki çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen Kültür ve Turizm Festivali kapsamında belediye tarafından ilçedeki çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenlendi.


Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali sünnet şöleni kapsamında kayıt yaptıran 110 çocuğun büyük bir kısmı erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet elbiseleri ile Akdağmadeni Devlet Hastanesine getirilen çocukların bir çoğu, uzman doktorlar tarafından sünnet ettirildi. Kalan kısım ise festivalin ardından sünnet ettirilecek. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sünnet şöleni kapsamında erkekliğe ilk adımını atan çocukları ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.


Toplu sünnet etkinliklerinin toplumsal ve sosyal sorumluluk açısından belediyenin görevleri arasında olduğunu dile getiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sünnet geleneğinin değerler ve inanç açısından son derece önemli olduğunu anlatarak “İlk defa düzenlediğimiz Festivalin 7. gününde 110 çocuğumuzun büyük kısmı sünnet oldu. Kalan çocuklarımızın sünnetleri de festival sonrasında yapılacak. Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali kapsamında belediyemiz tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleninde çocuklarımıza unutamayacakları bir gün yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Çizgi film gösterimi, animasyon programları, lunapark eğlencesi, ata binme organizasyonu, kına töreni ve konserler derken dolu dolu bir günü geride bıraktık. Çocuklarımızın yüzünde bir gülümseme olabildiysek ne mutlu bize” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.