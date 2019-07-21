Akdağmadeni'nde 110 çocuk için sünnet şöleni yapıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde düzenlenen Kültür ve Turizm Festivali kapsamında belediye tarafından ilçedeki çocuklar için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali sünnet şöleni kapsamında kayıt yaptıran 110 çocuğun büyük bir kısmı erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet elbiseleri ile Akdağmadeni Devlet Hastanesine getirilen çocukların bir çoğu, uzman doktorlar tarafından sünnet ettirildi. Kalan kısım ise festivalin ardından sünnet ettirilecek. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sünnet şöleni kapsamında erkekliğe ilk adımını atan çocukları ziyaret ederek çocuklara çeşitli hediyeler verdi ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Toplu sünnet etkinliklerinin toplumsal ve sosyal sorumluluk açısından belediyenin görevleri arasında olduğunu dile getiren Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, sünnet geleneğinin değerler ve inanç açısından son derece önemli olduğunu anlatarak “İlk defa düzenlediğimiz Festivalin 7. gününde 110 çocuğumuzun büyük kısmı sünnet oldu. Kalan çocuklarımızın sünnetleri de festival sonrasında yapılacak. Akdağmadeni Kültür ve Turizm Festivali kapsamında belediyemiz tarafından düzenlenen toplu sünnet şöleninde çocuklarımıza unutamayacakları bir gün yaşatmak için elimizden geleni yaptık. Çizgi film gösterimi, animasyon programları, lunapark eğlencesi, ata binme organizasyonu, kına töreni ve konserler derken dolu dolu bir günü geride bıraktık. Çocuklarımızın yüzünde bir gülümseme olabildiysek ne mutlu bize” dedi.