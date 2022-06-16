Akdağmadeni'nde doludan etkilenen köylere 10 bin adet sebze fidesi dağıtıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde dolu yağışından etkilenen köylere Ziraat Odası tarafından 10 bin adet ücretsiz sebze fidesi dağıtıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Muşalikalesi ve Kirsinkavağı köylerinde 3 gün önce meydana gelen dolu yağışı sonrası ekili ve dikili alanları zarar gören köy halkına, Ziraat Odası tarafından ücretsiz domates, biber ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı Eyyüp Elmalı, 10 bin adet sebze fidanının dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Muşallikalesi ve Kirsinkavağı köylerine 10 bin adet domates, biber, salatalık fidesi dağıtımını ücretsiz köylümüze destek amacıyla dağıttık. Çitçimizin her zaman yanındayız. Bu yıl Ziraat Odası olarak çitçimize maliyetine meyve fidanı, tavuk, hindi ve havyan yemi temin ettik, çiftçilerimiz bu çalışmalarımızdan gayet memnun. Pandemi sonrası yaşanan gıda krizini önlemek için ülke olarak ekilmedik tek bir parça toprak dahi bırakmamalıyız. Çitçimiz üretsin köyünde kalsın diyoruz. Tavuğu olsun, ineği olsun, meyve bahçesi olsun kendine yetsin. Ziraat Odası olarak bu çalışmamız her zaman devam edecek.” dedi.

Muşallikalesi köyü Muhtarı Selman Göç ise, “Bahçelerimizde dolu yüzünden fide kalmamıştı, hepsi zarar görmüştü. Akdağmadeni Ziraat Odası çitçinin ve köylünün yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bize domates, salatalık ve biber fidesi dağıttı. Köylülerim adına teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.