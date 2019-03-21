Akdağmadeni'nde kan bağış kampanyası

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kan bağışı kampanyası başladı.

Akdağmadeni Kaymakamlığı önünde düzenlenen kan bağışı kampanyasına ilçe halkı yoğun katılım gösteriyor. Kaymakamlık önüne kurulan kan bağış tırında vatandaşları ziyaret eden Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, kan bağışının önemine değinerek destek amacıyla kan bağışında bulundu.

Gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve bilgilendirmelerin ardından kan bağışında bulunan Kaymakam Yılmaz yaptığı açıklamada "İnsanların kan vermesi hem kendi sağlıklarını korumaları açısından faydalı hem de toplum sağlığına katkıda bulunmak açısından çok önemlidir. Kan bağışı bekleyen herkese umut ışığı olmak için tüm vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz de Kaymakamlığımız ve diğer daire amirleri ile birlikte, bu konuya dikkat çekmek, örnek olmak, farkındalık oluşturmak ve toplum sağlığına katkıda bulunmak için Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.