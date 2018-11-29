Akdağmadeni'nde kitap 'Oku-Yorum' etkinliği düzenlendi

Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için kitap 'Oku-yorum' etkinliği başlatıldı.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdür Başyardımcısı İrfan Salman yaptığı açıklamada, okullarında Çarşamba günleri kitap 'Oku-yorum' etkinliği ile kitap analiz çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Salman,"Bu program ile haftada 3 öğrencimiz bir kitabı okuyor. Okuduğu kitabı yorumlayarak arkadaşlarına anlatıyor. Bu hafta ilkini yaptığımız programda Süleyman Yıldırım, Oğuzhan Yıldırım ve Burhan Laçin tarafından kitabın analizi yapıldı. Öğrenciler tarafından kitap analizi yapan öğrencilere sorular sorularak cevaplandı." dedi.

Salman, amaçlarının öğrencileri kitap okumaya ve yorumlamaya sevk etmek olduğunu söyleyerek,"Kitap okumanın çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu etkinlikle beraber öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Bu etkinlik ile geleceğin Cemil Meriç'lerini Nurettin Topçu'larını, Aliye İzzet Begoviç'lerini, Muhammet İkbal'lerini yetiştirmek arzusundayız. Her okuduğuna körü körüne bağlanan değil, okuduklarını sorgulayan, analiz yapan, alternatif fikir geliştiren, bir nesil yetiştirmek istiyoruz. İşte bu nesil, asımın neslini yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.