Akdağmadeni'nde Kütüphane Haftası kutlandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 55'inci Kütüphaneler Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla İlçe Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphaneyi gezen öğrencilere görevliler tarafından kütüphane hizmetleri hakkında bilgiler verildi.

Düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulunan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver, “Kütüphaneler haftasının amacı yeni yayınları herkese tanıtmak okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmaktır. Okuyucuların kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve öğrencilerin, halkın kütüphanelerin geliştirmesi için bilinçlendirmektir. Kitap, eğitimin, bilimin, sanatın kısacası insanlığın temelini oluşturur. Bu nedenle kitapsız bir dünya asla düşünülemez. Günümüzde radyo, televizyon, bilgisayar, internet gibi kitle iletişim araçlarında oldukça gelişim kaydedilmiştir. Fakat bu araçlar ne kadar gelişse de kitap kadar etkili olamazlar” dedi.

İlçede kütüphanede aktif üye sayısının 2 bin 283 kişi olduğunu söyleyen Ünver, “Akdağmadeni ilçe Halk Kütüphanesi Müdürlüğü, eski cezaevi binasında hizmetlerini sürdürmektedir. Kütüphane otomasyon (e-kütüphane) programında 30 bin 657 adet kitap kaydı var” şeklinde konuştu.