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Akdağmadeni'nde Mekke'nin Fethi kutlandı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından “İnsanlığa Bir İnşirah” temasıyla Mekke’nin Fethi’nin bin 388’inci yıl dönümü kutlandı Akdağmadeni Belediye Sinema Salonu’nda gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği tarafından “İnsanlığa Bir İnşirah” temasıyla Mekke'nin Fethi'nin bin 388'inci yıl dönümü kutlandı Akdağmadeni Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen programa vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program sinevizyon gösterimi, ilahi ve kasidelerle devam etti.


Programın açılış konuşmasını yapan Anadolu Gençlik Derneği ilçe Başkanı İrfan Salman, insanlığın girdaba girdiği, her türlü bozulmanın tavan yaptığı bir ortamda yeninden fethi hatırlamak ve fethin manasını hatırlatmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi. Programda Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Yıldız da Mekke'nin Fethinin tarihi süreci ve insanlığa olan mesajına dair bir konferans verdi. Program 15 Aralık'ta Anadolu


Gençlik Derneği'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Siyer-i Nebi Yarışmasında Akdağmadeni'nde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

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