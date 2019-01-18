Akdağmadeni'nde öğrenciler karne heyecanı yaşadı

Akdağmadeni'nde 2018-2019 eğitim öğretim yılında eğitim gören 7 bin 402 öğrenci 539 öğretmen ile karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Mehmet Tahir Ortaokulunda düzenlenen karne töreninin ardından öğrencilere karneleri dağıtıldı. Karne törenine İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, İlçe Belediye Başkanı İrfan Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Şube Müdürleri Ömer Özdemir Yasin Yılmaz, öğrenciler ve velileri katıldı. Kaymakam Yılmaz, törende yaptığı açıklamada “Çocuk yetiştirmek annelerin fedakar özelliklerinin en güzel örneklerinden bir tanesidir. Çocuk yetiştirmede en önemli faktörde rol model anne oluyor. Anne ve babalarına kolaylıklar diliyorum” dedi. Çocuklarla bir süre sohbet eden Kaymakam Yılmaz, gelecekte ne meslek seçecekleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Yılmaz öğrencilere tatilde oyun oynayın kitap okuyun diye öğütler verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ise“2018-2019 öğretim yılının birinci dönemini eğitim camiamızın özverili çalışmaları ve velilerimizin destekleriyle başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Yarıyıl tatilleri verilen emeğin tatlı yorgunluğunun molası gibidir. Yenilenmek, dinçleşmek motive olmak için fırsattır. Yarıyıl karnesi, çocuklarımızın derslerindeki başarılarını, eksikliklerini görmek, çalışma alışkanlıklarını, plan ve programlarını gözden geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Eğitim camiamıza ve tüm öğrencilerimize iyi bir yarıyıl tatili, sağlık ve esenlikler dilerim” diye konuştu.