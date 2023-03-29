Akdağmadeni'nde öğrencilere Kütüphane Haftası etkinliği düzenlendi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla ilkokul öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.

Öğrencilere kütüphaneyi tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yapılan ziyarette öğrenciler kütüphanedeki kitapları inceleme imkanı buldu. Öğrencilere kütüphanede uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verildi. Ayrıca öğrencilerle okuma etkinliği düzenlendi. Öğrencilere etkinlik dolayısıyla Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Müftüsü Abdullah Çolak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan da eşlik etti.

Akdağmadeni İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver, “Kitaplar kültür seviyemizi artırmak ve bilgi sahibi olmamızın en etkili aracıdır. Bilginin en yoğun olduğu araçlar kitaplardır. Kitap istenilen bilgiye en kısa ve en etkili yoldan ulaşabilecek araçtır. Kitaplar bizim için hayatın her anında bizimle birlikte olan öğretmenler gibidir. Kitap okumak insana geçmişini tarihini toplum ve millet bilincini öğretir geçmişte yaptığımız hataları tekrar düşmememizi sağlar geleceğe daha hazırlıklı olmamızı sağlar.” dedi.