Akdağmadeni'nde "Peygamberimiz ve Gençlik" anlatıldı

Akdağmadeni İlçe Müftülüğü tarafından Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla Belediye Konferans Salonu'nda program düzenlendi.

Düzenlenen programa Kaymakam Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı İrfan Coşgun, Cumhuriyet Savcısı Uğur Özil, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program Yozgat Çapanoğlu Cami İmamı Cemal Şahiner'in Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Açılış konuşmasını İlçe Müftü Vekili Serdar Kılıç yaptı. Kılıç,"Peygamberimiz herkese tüm canlılara merhamet gösteren bir peygamberdir. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Mevlidi Nebi temasını gençlik üzerine kurduğu için bugün bunlardan bahsedilecek. Umarım bu hafta hayırlara vesile olur" diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla hazırlanan film sinevizyon gösterisiyle izleyicilere sunuldu. Program ilahi dinletisi, şiir dinletisi, hadis sunumu ve Merkez Haseki Cami 4-6 yaş öğrencilerinin gösterisi ile devam etti.

Konferansta Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Pırlanta ise "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konuşma gerçekleştirdi.