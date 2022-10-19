Akdağmadeni'nde sokak hayvanları emin ellerde

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sokak hayvanlarına yara bakımı, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veriliyor.

Veteriner hekim kontrolünde ilçe genelindeki yaralı ve hasta sokak hayvanlarının tedavi, aşılanma ve anestezi altında kısırlaştırma işlemleri Akdağmadeni Belediyesi Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılıyor. Hayvanların tedavileri ve aşıları tamamlandıktan sonra ise küpeleri takılarak tekrar doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Sokak hayvanlarının tedavi ve aşılama süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan veteriner hekim Mustafa Ayçiçek, “Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda sokaktan almış olduğumuz hayvanlara kısırlaştırma operasyonu yapıyoruz. Sağlıklı hayvanlara ise parazit ve kuduz aşılarını yapıp belli bir süre müşahede altında tutuyoruz. Daha sonra kontrollerini tamamladığımız hayvanlara küpelerini takıp doğal yaşam ortamlarına bırakıyoruz.” dedi.