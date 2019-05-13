Akdağmadeni'nde sokak hayvanlarına bakım evi açıldı

Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilçeye hayvan bakım evi ve rehabilitasyon merkezi kazandırıldı. Yaklaşık 7 ay gibi bir çalışmanın ardından öğrencilerin duyarlı davranışlarına kayıtsız kalmayan Akdağmadeni Belediyesi, sokak hayvanları için bakım evi ve rehabilitasyon merkezini düzenlenen törenle hayvanların kullanımına açtı.

Açılış töreninde konuşan projeden sorumlu üniversite öğrencisi Tuğba Karapolat, “Kasım ayından beri uğraştığımız bir projeyle sokak hayvanlarına sahip çıkmaya çalıştık. Sonunda belediyemiz bize kayıtsız kalmadı ve ilçemize geçici bakım evi ve rehabilitasyon merkezini kazandırdı. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Bozok Üniversitesi Akdağmadeni Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mustafa Özalp ise “Öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Bu projedeki, sosyal bilinç çerçevesinde büyük emekler ve büyük uğraşlarından dolayı teşekkür ederim. Dünya canlı çeşitliliği ile güzel. Canlılara sevgiyle merhametle yaklaşmalıyız ve ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Bu dünyada beraber yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Alp Eren Yılmaz da, “Böyle bir hizmeti yerine getirilmesine vesile olan üniversite öğrencilerine teşekkür ediyorum. Belediyemiz yaptı biz de destekledik. Bu bakım merkezinde köpekler kısırlaştırılacak, her türlü aşısı ve bakımı yapılacak” derken Belediye Başkanı Nezih Yalçın ise “İlçemizin bir eksiğini giderdik. Bu barınaktaki hayvanlara en iyi şekilde bakacağız. Böylesi bir hizmete vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, barınak hizmetinde emeği geçenlere plaket verildi ve barınak törenle hizmete açıldı.