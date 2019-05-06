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Akdağmadeni'nde tohum ve fide satışları başladı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumları ile fideler tezgâhlardaki yerini almaya başladı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde baharın gelmesiyle birlikte meyve ve sebze tohumları ile fideler tezgâhlardaki yerini almaya başladı.


Özellikle domates, biber, salatalık, fasulye tarzı sebzelerin fazlasıyla ekildiği Akdağmadeni'nde bostan ekimi ile birlikte tezgahlar bu sebzelerin tohumları ile doldu. İlçede bostanlık tohum ve fide satışı yapan esnaflardan Mustafa Akbolat, her sene bostan mevsimi gelmesiyle birlikte sebze tohumları ve fide satışı yaptığını belirtti.


Akbolat havaların ısınmasıyla birlikte tohum ve fide satışlarının başladığını söyleyerek “Domates, salatalık, biber, patlıcan, marul, maydanoz, fasulye, havuç, turp, mısır başta olmak üzere birçok ürünün tohumunu satıyorum. Eskiden kimse tohum almıyordu ama son yıllarda gözle görünür bir artış var. Tohumları daha çok köylü vatandaşlarımız alıyor, ama hobi olarak bağ bahçe işleriyle uğraşanlarda dükkanımıza uğruyor” dedi.

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