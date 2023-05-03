Akdağmadeni'nde yol yenileme çalışması sürüyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi genelinde yol yenileme ve düzenleme çalışmaları sürüyor.

İlçenin tüm mahalle ve caddelerinde alt yapısı ile üst yapısını yenilemeye devam eden Akdağmadeni Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kış mevsimi öncesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan özellikle asbestli içme suyu hatlarının yenileyerek startının verildiği Orman Yolu Caddesinde, geriye kalan yol ve çevre düzenleme işini de tamamlamak için ekipler çalışmalarına başladı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın “İlçemizin önemli mahallelerini birbirine bağlayan ana arterlerden olan Orman Yolu Caddemizde inşallah kısa süre içerisinde yenileme çalışmalarını tamamlayacağız. Kış mevsimi öncesinde içme suyu, doğalgaz, kanalizasyon ve yağmur suyu drenaj hatlarını detaylı bir çalışmayla yenilemiştik. Çalışma sonunda caddemiz yenilenmiş kaldırımlarıyla, sokak aydınlatmaları ve asfalt yoluyla vatandaşlarımızın hizmetinde olacaktır. Şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun'' dedi