Akdağmadeni'nden deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesine bir tır içme suyu gönderildi.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından ilçede başlatılan yardımlar çerçevesinde temin edilen bir tır dolusu içme suyu, Hatay'ın Hassa ilçesine gönderilmek üzere yola çıktı. Deprem bölgelerine ilçe olarak yardımların sürdüğünü söyleyen Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Akdağmadeni olarak hiç durmadan planlı bir şekilde desteklerimizi deprem bölgelerine ulaştırdık. Bundan sonraki süreçte de gerekli görülmesi halinde her türlü ihtiyacın karşılanması için ilçe halkı olarak depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.