Alanda satanda balık fiyatlarına tepkili

Yozgat'ta balık fiyatlarının yüksek olması hem alıcıyı hem de satıcıyı zorluyor.

Yozgat'ta balıkçı esnafı Ergin Yaşar, fiyatların yüksek olması nedeniyle satış yapmakta zorlandıklarını söyledi. Bu yıl Karadeniz'den balığın az çıktığını belirten Başkal, bu durumun fiyatlara da yansıdığını dile getirdi. Fiyatların yüksek olması nedeniyle satış yapmakta bir hayli zorlandıklarını anlatan Başkal, “Yozgat'ta en çok hamsi tüketiliyor. Onun da kilogram fiyatı 15-20 lira arasında değişiyor. Palamut balağının tanesi 25 lira, çupranın kilogramı 40 lira, çinekop 25 lira. Balık bize Samsun'dan geliyor. Karadeniz'den balık az çıktığı için fiyatlar da yüksek oluyor, biz de neredeyse zararına satış yapıyoruz. Balık ucuz olursa hem biz satış yapmış oluruz hem de vatandaş balık yemiş olur. Önümüzdeki günlerde Karadeniz'de inşallah balık çok çıkar da fiyatlar düşer” dedi.

Balık fiyatlarının yüksek olduğunu ve bu nedenle 1 kilogramdan fazla balık alamadığını belirten Ahmet Arslan ise “Bu kış balık yemek için fiyatların düşmesini bekleyeceğiz” şeklinde konuştu.