Araç ineğe çarptı: 1 yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Yukarıculhalı köyünde meydana gelen kazada yola çıkan ineğe çarpan araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Akdağmadeni ilçesi Yukarıculhalı köyünde meydana geldi. Kasım Y.(32) idaresindeki 66 HF 362 plakalı araç, seyir halindeyken yola çıkan bir ineğe çarptı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Şoför Kasım Y., 112 Acil servis ekipleri tarafından Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.