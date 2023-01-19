İhlas Haber Ajansı

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Aralarında DEAŞ'ın infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 zanlı tutuklandı

Yozgat’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Yozgat'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.


Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma doğrultusunda örgüt üyelerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda DEAŞ adına çatışma bölgelerinde örgütün silahlı eylemlerine katıldıkları ve illegal yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat'ta saklandıkları belirlenen, aralarında örgütün infaz sorumlusunun da bulunduğu 7 şüpheli yakalandı.


Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan 7 zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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