Arılar inşaata oğul verdi

Yerköy'de oğul veren bir arı kolonisi İlçe merkezinde bulunan inşaatın çatı kısmına kondu.

Yerköy'de oğul veren bir arı sürüsü ilçe merkezi, Haşim Kılıç Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir inşaata konarak yuvaladı. Arıları gören inşaat işçileri çalışmayı bırakarak arıları toplamak için bir arıcıya haber verdiler. Koruyucu kıyafetini giyen ve 3 katlı inşaatın üst katına yuvalayan arıların yanına giden arıcı, arıları kısa bir süre içerisinde çuvala doldurarak kendi kovanına götürdü. Dışarıda kalan bazı arılar ise sağa sola uçuştu. Çevredeki vatandaşların ise arı sokma tehlikesine aldırış etmeden meraklı bakışlar eşliğinde cep telefonlarına görüntü aldığı görüldü.