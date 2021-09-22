“Aşık oyunu” geleneği Kırgız Türkleri tarafından Yozgat'ta yaşatılıyor

Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, küçükbaş hayvanların arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kemiklerin kullanıldığı “aşık oyunu” geleneğini sürdürüyor.

Afganistan'ın Pamir yaylasından savaş nedeniyle 1982 yılında Türkiye'ye gelen ve yaklaşık 7 yıldır Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşamlarını sürdüren Kırgız Türkleri, atalarından kalan gelenek ve görenekleri yaşatmaya çalışıyor. Bu kapsamda bin yıllık olduğu tahmin edilen ve Türk tarihinin en eski oyunlarından biri olarak kabul edilen aşık oyununu Kırgız Türkleri, Yenifakılı ilçesinde yaşatmaya devam ediyor.

Kırgızlar arasında bir hayli ilgi gören aşık oyunu, küçükbaş hayvanların diz kısmında bulunan dört yüze sahip kare şeklinde kemikle oynanıyor. Tarihi bir Türk oyunu olan aşık oyununda aşık kemikleri, yere çizilen bir daire ortasına diziliyor.

Daha sonra oyuncular, içine kurşun doldurulmuş ‘enek' adı verilen iri kemiklerle, rakibin daire içine bıraktığı aşıklara hedef alarak atış yapmaya başlıyor. Aşıklardan bir veya birkaçını daire dışına çıkarmaya çalışan atıcılar, daireden dışarı çıkan aşıkların sahibi oluyor. Dışarı çıkaramama veya ıska geçme durumunda ise oyun sırası diğer oyuncuya geçiyor.

Atalarından kalka oyunu Yozgat'ta sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen Gencekul Timur, “Bu oyun eskiden atalarımızın oynadığı oyun, yöresel bir oyundur. Aynı zamanda savaşlarda taktik belirlemede de kullanılıyordu. Aşık oyununun 9 çeşit oynama şekli vardır. Yaşlılarımız ve gençlerimiz kültürümüzü devam etmek için aşık oyunu oynuyoruz” dedi.