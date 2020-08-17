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Asırlık lise gölgesinde sosyal mesafeli ders

Yozgat’ta korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimlerini aksatmak istemeyen öğrenciler, asırlık Yozgat Lisesi’nin bahçesinde ders çalışarak bu süreyi verimli geçiriyor.

Yozgat'ta korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen eğitimlerini aksatmak istemeyen öğrenciler, asırlık Yozgat Lisesi'nin bahçesinde ders çalışarak bu süreyi verimli geçiriyor.


Yozgat'ta korona virüs tedbirleri nedeniyle kütüphane gibi kapalı ortamlarda ders çalışmak yerine açık havayı tercih eden öğrenciler, Yozgat Lisesi bahçesine kurulan çalışma masalarında ders çalışmaya yoğun ilgi gösteriyor.


Okul bahçesine girişte görevlilerce ateşleri ölçülen öğrenciler, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına da riayet ederek ders çalışmayı sürdürüyor.


Masalarına maske ve dezenfektan yerleştirilen öğrencilere görevliler ücretsiz çay hizmeti de veriyor.


Kurban Bayramı sonrası başlayan uygulama okulların açılmasına kadar devam edecek. Öğrenciler bu süre içerisinde Yozgat Lisesi bahçesinde ders çalışmaya devam edebilecek.

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