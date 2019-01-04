kısa dönem askerlerin yemin töreninde duygusal anlar yaşandı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında temel askerlik eğitimlerini tamamlayan 373. kısa dönem 44 asker için yemin töreni düzenlendi. Yozgat Celal Atik Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yemin törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Alay Komutanlığında görevli subay ve astsubaylar ile yemin eden erlerin aileleri katıldı.

373. kısa dönem erlerin yemin töreninde konuşma yapan Yozgat Valisi Kadir Çakır, "Biz asker bir milletiz. Dedelerimiz atalarımız askerlik anılarını dinler ve anlatırız. Bu topraklar dünyada hiçbir ülkenin, milletin göstermediği bir başarıyı gösterdi. Zamanı geldiğinde oluk oluk kan verdik. Ama kimse bundan şikayet etmedi. Biz özel bir ülkede yaşıyoruz. Allah birliğimizi ve beraberliğimiz bozmasın" dedi.

Ailelere seslenen İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ise "Yozgat İl Jandarma Komutanlığında eğitimlerini sürdüren 373. kısa dönem erlerimizin ant içme törenine ailelerin katılması bizleri onurlandırdı. Yaklaşık 4 hafta önce kutsal vatani görevini yapmak için bizlere emanet ettikleri yiğit evlatları biraz önce Türk bayrağı ve silah üzerine el koyarak huzurunuzda yemin etti" şeklinde konuştu.

"Andınızın sizlere ve ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyorum"

Askerlere dönerek konuşmasını sürdüren Yeşilyurt, "Sizler biraz önce milletin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde anne, baba ve kıymetli komutanların tanıklığında silah arkadaşlarınızla omuz omuza gerektiğinde vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve canınızı vereceğinize namus ve şerefiniz üzerine ant içtiniz. Andınızın sizlere ve ailelerinize Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından birliğe ilk katılan Jandarma Er Mehmet Necip Kocabay, yaş kütüğüne isim plakasını çaktı. Daha sonra ise sporda ve atışta başarılı olan erlere hediyeleri verildi. Tören sonrası yemin eden askerler ailelerine sarılarak hasret giderdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tören sonrası aileleriyle buluşan Jandarma Er Serkan Bozbay "Aile hasretimizi giderdik. Şimdi usta birliğine başlayacağız. Hayırlısıyla tezkereyi alırız, çok mutluyuz, ailemize kavuştuk" derken annesi Yazgül Bozbay ise "Hayırlısıyla arkadaşlarıyla beraber tezkeresini alsınlar. Herkesin Allah yardımcısı olsun, oğlumu çok özledim, gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

Jandarma Er Aydın Akyol ise "Şu an çok mutluyum, nişanlımla ailemle uzun süre ilk defa ayrı kaldık. Uzun süre ayrılıktan sonra tekrar buluşmak çok mutluluk verici. İnşallah askerliğimiz bittikten sonra hep birlikte oluruz" ifadelerini kullanırken nişanlısı Merve Ildız ise "Askerlik çok başka bir şey, çok güzel duygular içerisindeyiz, mutluyum" şeklinde konuştu.