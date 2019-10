Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yozgat'a gelişinin 95. yıl dönümü Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Tören Atatürk Anıtı'na Yozgat Valiliği, Belediye Başkanlığı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse günün anlam ve önemine dair açıklamalarda bulundu.

Köse, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk olarak 15 Ekim 1924 tarihinde Yozgat'ımızı ziyaret etmiştir. İkinci kez 1934 yılında Yozgat'ı bir kez daha ziyaret eden Mustafa Kemal Atatürk, bu ziyaretleri ile Yozgat'ın ve halkının gönlünde çok özel bir yerde bulunmaya devam edecektir. Milli mücadelemizin büyük bir başarı ile sonuçlanmasında Yozgat'ın gayreti, samimiyeti ve vatanına olan sadakati her dönem olduğu gibi en ön sırada olmuştur. Yozgat bir işgal altında kalmamıştır, ancak tüm cephelerde kahramanca mücadele veren yiğitleri hiç eksik olmamıştır. Her evden, cepheye maddi manevi destek devam etmiştir. Kurtuluş Savaşında Yozgat bilinen rakamlara göre 351 şehit vermiştir. Yaşadığı onca sıkıntılı sürece rağmen Yozgat halkı her dönemde devletinin yanında yer almıştır. Çekilen acılar, yaşanan kayıplar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ziyareti ile teselli bulmuştur. O gün il genelinde yaşanan coşku ve heyecan bugün de aynı şekilde devam etmektedir. O günden sonra 15 Ekim 1924 tarihi Yozgat ve Yozgatlılar için özel bir gün olmuştur. Bizler bu tarihte Yozgat halkının işgaller karşısında azmini, imanını ve umudunu yitirmeyen ve tüm dünyanın saygı duyduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile buluşmasının yıl dönümünü kutluyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve Türk bayrağı Yozgat Valisi Kadir Çakır'a verildi. Daha sonra Atatürk Koşusunda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Düzenlenen törene Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, daire müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.