Atlı polisler Yozgat'ta devriye görevinde bulundu

Yozgat'a ilk kez gelen polis atlı birlikleri, kent merkezi ve mesire alanlarında devriye görevinde bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polis atlı birlikleri, toplumsal olaylarla beraber farklı programlara görev almaya devam ediyor. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ile Ankara Emniyet Müdürlüğü organizesi ile kente gelen polis atlı birlikleri, şehir merkezi ve mesire alanlarında 2 gün oyunca devriye görevinde bulunacak.

Fiziki yapıları heybetli olan atlar, toplumsal olaylarda caydırıcı etkisiyle ön planda tutuluyor. Bu kapsamında Yozgat'a gelen polis atlı birlikleri pandemi sürecinden dolayı sosyal mesafe kuralları, maske kullanımına ilişkin uyarıcı devriye görevinde bulundu. Dört attan oluşan polis atlı birlikleri Yozgat şehir merkezi ve Türkiye'nin ilk Milli Parkı Çamlık Milli Parkında devriye görevi yaptı.

Vatandaşlar ve özellikle çocuklar atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk'te atlı polislerin Yozgat programını yakından takip etti. Esertürk çocuklara ve vatandaşlara pandemiden korunmaları yönünde uyarılarda bulundu. Emniyet ekipleri de vatandaşlara maske dağıttı.

Ankara Atlı Polisler ekibi sorumlusu başpolis Mahmut Kılıç yaptığı açıklamada, "Yozgat ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü olarak ortak yürüttüğümüz proje kapsamında vatandaşları pandemi konusunda bilinçlendirmek ve onlara destek olmak için buradayız. Vatandaşlarımıza maske dağıtıyoruz. Yozgat'ta çok yoğun ilgi ve alaka var, ben bu kadar beklemiyordum." dedi.